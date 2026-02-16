ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Mattarella in visita a La Stampa: giornali pilastri della democrazia

Roma, 16 feb. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Torino, per il centenario della morte di Piero Gobetti, ha fatto visita anche alla redazione del quotidiano La Stampa: "Un gesto di solidarietà per quanto accaduto a fine novembre ma anche per manifestare apprezzamento per il giornale e fare gli auguri per il futuro" ha detto il capo di Stato, aggiungendo: "I giornali sono pilastri della democrazia. Mi raccomando". "Questa visita è per noi fondamentale - ha risposto il direttore Andrea Malaguti - cerchiamo di conservarla" (la democrazia, ndr).

