ULTIME NOTIZIE 08 GIUGNO 2026

Mattarella: impedire drammatica regressione relazione tra gli Stati

Roma, 8 giu. (askanews) - "La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire - questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile - per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente".

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina Militare.

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