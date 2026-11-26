Milano, 26 nov. (askanews) - "Ci eravamo illusi qualche decennio fa, alla fine della Guerra fredda, che fosse arivato il tempo della profezia del profeta Nichea. Ma a quella condizione non è corrisposta una adeguata e solida applicazione dei principi che il profeta indica, non vi è stata una consolidata ricerca dei motivi che unissero l'umanità e quanto accade oggi invece suscita l'allarme - che il Papa con chiarissimo e severo rigore indicato più volte - sul ritorno di volontà di dominino, di tornare indietro di secoli nella storia dell'umanità, di reintrodurre la barbarie nei rapporti internazionali". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Lateranense.