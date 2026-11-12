ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Mattarella ha ricevuto i campioni del mondo paralimpici 2026

Roma, 12 nov. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i campioni del mondo paralimpici 2026.

Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis e gli atleti vincitori delle medaglie d'oro del para-Triathlon e del Tiro a Segno, Serena Banzato e Tommaso Starec.

Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

All'udienza ha partecipato una delegazione di atleti, tecnici e dirigenti del Comitato Italiano Paralimpico.

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