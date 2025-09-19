ULTIME NOTIZIE 19 SETTEMBRE 2025

Mattarella: gli internati col no a fascisti di Salò difesero la Patria

Roma, 19 set. (askanews) - "Con quel No ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di Patria quando lo stesso vertice dello Stato si era dissolto". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando per la prima volta al Quirinale la giornata nazionale degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre del '43.

"La nostra libertà ha un debito verso il coraggio di questi uomini, patrioti", ha aggiunto.

