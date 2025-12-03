Mattarella: giovani appassionati, non far spegnere loro passione

Roma, 3 dic. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, i vincitori del "Premio Leonardo" per l'anno 2025 con gli studenti vincitori dei Premi di Laurea.

Dopo l'intervento del Presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompé, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto. Hanno partecipato alla cerimonia il Presidente di Agenzia ICE, Matteo Zoppas, la Vice Presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione e attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, rappresentanti di Agenzia ICE e del "Premio Leonardo".

"I nostri giovani sono appassionati, il problema è non fargliela attenuare questa passione da parte degli adulti e questa iniziativa di premiare i laureati è decisiva per manifestare considerazione verso l'impegno nello studio", ha dichiarato Mattarella.

"Un appuntamento - ha proseguito il capo dello Stato - che certifica iniziative, realizzazioni, successi, che hanno reso più ampio il prestigio del nostro paese e reso più saldo il tessuto della comunità nazionale. Vi è infatti un duplice aspetto: il prestigio del paese e rafforzare la saldezza tessuto sociale italiano, grazie al comitato e grazie ai premiati per il vostro compito prezioso".