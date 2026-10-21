ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Mattarella: farsi carico del malessere e dell'insicurezza dei giovani

Roma, 21 ott. (askanews) - "Occorre uno sguardo di ampia visione che, accanto alle necessarie scelte congiunturali, si proponga strategie adeguate nel farsi carico del malessere, del senso di insicurezza per il futuro che sovente i giovani avvertono, del timore di asservimento o di emarginazione. Tanto più in questi tempi così tumultuosi e incerti". È l'appello che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto in occasione della cerimonia al Quirinale per i Cavalieri del Lavoro.

"La società - ha avvertito Mattarella - non può rivolgersi ai giovani con un atteggiamento di indifferenza o, peggio, di meschina sottovalutazione. È una grande questione sociale. Una priorità che deve vedere sensibili istituzioni e tutte le forze della società".

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