ULTIME NOTIZIE 22 NOVEMBRE 2025

Mattarella: Europa e Africa sempre più connesse, medici Cuamm apripista

Padova, 22 nov. (askanews) - All'Annual Meeting per la celebrazione dei 75 anni di Medici con l'Africa Cuamm a Padova, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore strategico degli investimenti per lo sviluppo africano e il legame crescente tra Europa e Africa, richiamando il ruolo del Piano Mattei e la presenza italiana ai vertici internazionali di questi giorni.

"L'investimento in Africa per il suo sviluppo è di primario rilievo per la nostra Europa - ha detto Mattarella -. Il futuro dei due continenti e dei loro popoli è necessariamente e sempre di più fortemente connesso. Il piano Mattei è un avanzamento nel percorso, un foro operativo di coinvolgimento e di collaborazione. È importante in questi giorni l'autorevole presenza italiana al G20 di Johannesburg e alla conferenza in Angola tra Unione Europea e Unione Africana. Il Cuamm è stato apripista".

"I paesi dell'Africa - ha affermato in un altro passaggio - hanno conquistato la decolonizzazione raggiunto l'indipendenza, conseguito protagonismo su tanti fronti. Si sono moltiplicate le condizioni e gli strumenti di conoscenza reciproca di comunicazione, di incontro, di percorsi comuni. Ogni passo avanti è stato in qualche modo intravisto, anticipato, dalla generosità dei medici del Cuamm, degli operatori dei loro sostenitori. Un ponte di enorme valore".

