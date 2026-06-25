Mattarella e Meloni alla cerimonia per 80 anni Assemblea Costituente

Roma, 25 giu. (askanews) - L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera per partecipare alla cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. La premier è entrata parlando al telefono.

Il capo dello Stato è stato accolto in piazza Montecitorio dai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana prima di recarsi nella sala del governo, dove, oltre a Meloni e ai ministri, c'era il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso.

Durante la cerimonia, dopo l'intervento di Mattarella, l'esibizione, con un repertorio verdiano, dell'orchestra e del coro del teatro dell'Opera di Roma, diretta dal Maestro Michele Mariotti.