ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Mattarella e Meloni alla cerimonia per 100 anni di Francesco Merloni

Roma, 17 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono andati a Fabriano, in provincia di Ancona, per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni. All'incontro hanno partecipato anche i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, oltre al governatore della Regione Marche, e candidato alle prossime Regionali, Francesco Acquaroli, e il suo sfidante Matteo Ricci.

Presenti inoltre alla cerimonia Enrico Letta, presidente del comitato scientifico della fondazione Merloni, Giuliano Amato, Mario Draghi e Romano Prodi.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi