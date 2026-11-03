Mattarella e Meloni ai funerali dei 4 militari caduti in Bosnia

Roma, 3 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma per i funerali solenni dei quattro militari deceduti nella caduta di un elicottero in Bosnia. I feretri dei sergenti dell'Aviazione dell'Esercito, Simone Ruggia e Claudio Marchesi, del tenente Franco Adriano Zecchillo e della sergente Laura Procacci del Corpo militare volontario della Croce rossa sono entrati in chiesa avvolti dal Tricolore e portati a spalla dai commilitoni.

Il capo dello Stato si è soffermato per un saluto e qualche parola di conforto con le famiglie dei defunti, esprimendo direttamente a loro la sua commossa partecipazione. Poi ha preso posto nella prima panca, accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa. In prima fila anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso.

Presenti, tra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, quello dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Afredo Mantovano. Per le opposizioni, la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader M5s Giuseppe Conte, il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

"La Repubblica è qua a questo funerale, lo Stato è qua" ha detto Crosetto nel suo discorso al termine della funzione.