ULTIME NOTIZIE 02 NOVEMBRE 2026

Mattarella e Meloni accolgono le salme dei 4 militari morti in Bosnia

Roma, 2 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio, sulla pista dell'aeroporto di Ciampino, alle salme dei quattro militari deceduti nello schianto dell'elicottero Chinook nel Nord della Bosnia. I feretri di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, sono stati avvolti dal tricolore e sono stati benedetti dal cappellano militare.

Il capo dello Stato si è avvicinato alle quattro bare, sfiorandole una a una con una mano e osservando un momento di raccoglimento.

Assieme a Mattarella erano presenti anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il titolare della Difesa, Guido Crosetto.

I corpi dei quattro militari sono arrivati in Italia dalla Bosnia a bordo dell'aereo militare C130J Hercules, decollato da Tuzla. La camera ardente sarà allestita all'ospedale militare del Celio a Roma.

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