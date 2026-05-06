ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Mattarella depone corona di fiori in memoria vittime terremoto Gemona

Gemona del Friuli (Ud), 6 mag. (askanews) - Il Presidente Mattarella depone una corona di fiori presso il monumento in memoria delle vittime del terremoto di Gemona.

Con il presidente sono presenti a Gemona anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni,i ministri Luca Ciriani e Giancarlo Giorgett e il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Sono passati esattamente cinquanta anni dal terremoto del 6 maggio 1976 che, con una scossa di magnitudo 6,5, sconvolse i comuni di Gemona, Venzone, Artegna, Osoppo, Buja, Tarcento, Trasaghis e molti altri paesi. Le vittime furono 990, oltre 100 mila gli sfollati.

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