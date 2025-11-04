Mattarella depone corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto

Roma, 4 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato oggi a Roma alle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il capo dello Stato ha deposto una corona di alloro sotto la statua della dea Roma all'Altare della Patria al Vittoriano, prima di ricongiungersi con le più alte cariche dello Stato presenti alla cerimonia, che si è conclusa sulle note dell'Inno d'Italia.

Con il presidente Mattarella, hanno partecipato alla cerimonia i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e il ministro della Difesa Guido Crosetto.