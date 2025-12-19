ULTIME NOTIZIE 19 DICEMBRE 2025

Mattarella: da Italia grande sforzo per stabilità internazionale

Roma, 19 dic. (askanews) - Un incontro "così significativo e anche piacevole umanamente per il contatto con donne uomini che sono nelle varie missioni in tante parti del mondo a testimonianza di quanto il nostro Paese fa con grande sforzo ma con grande merito per la stabilità nella vita internazionale e negli ambiti territoriali più delicati". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, a cui ha rivolto gli auguri collegandosi in video conferenza dall'aeroporto "Francesco Baracca" di Centocelle, sede del Covi (Comando operativo vertice interforze).

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi