Mattarella: Costituzione garantisce anche diritto al dissenso

Roma, 21 set. (askanews) - "Pordenonelegge richiama la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero, il valore del dissenso, ancor più prezioso dove viene negato. Sono le garanzie dell'art. 21 della nostra Costituzione ed è impegno della Repubblica concorrere a far sì che questi diritti siano riconosciuti a tutte le persone, e a tutti popoli. Ce lo ricorda l'articolo 10, ce lo ricorda l'accoglienza che ebbero in Italia i dissidenti provenienti dall'est europeo, gli esuli dall'Argentina, dal Cile, durante le dittature militari". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Pordenone all'iniziativa "Pordenonelegge".

"Il contributo recato con la Dissensio Arena di Pordenone, e gli eventi legati a questa intuizione - in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà - hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione, al progresso dell'umanità".