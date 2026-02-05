Mattarella con la giacca degli Azzurri: io fuori età per le Olimpiadi

Milano, 5 feb. (askanews) - "Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi ma per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato...": così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scherzato con gli atleti azzurri delle Olimpiadi di Milano Cortina che gli hanno donato la giacca della loro divisa con tanto di nome personalizzato.

"Grazie di questo dono - ha detto Mattarella - lo conserverò non soltanto con affetto ma lo indosserò se riesco a farlo: non solo è significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi Giochi e questo conferisce un grande valore per me. Grazie molte".