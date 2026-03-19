Mattarella con il re a Salamanca: saluta studenti italiani in Erasmus

Salamanca (Spagna), 19 mar. (askanews) - Passeggiata nel centro di Salamanca per il capo dello Stato Sergio Mattarella accompagnato da Re Felipe VI. La città nord-occidentale della Spagna ospita una delle università più antiche e prestigiose d'Europa e proprio qui, nella sede storica dell'ateneo, il presidente della Repubblica riceverà l'onorificenza di Dottore Honoris causa dell'università.

Prima di arrivare alla cerimonia, Mattarella e Felipe VI hanno incontrato un gruppo di studenti italiani davanti al Palacio de Anaya, sede della facoltà di filologia. Dopo un breve saluto e uno scambio di battute con i ragazzi, circa 450 quelli italiani in Erasmus a Salamanca, il sovrano ed il capo dello Stato si sono concessi un caffè in uno dei bar a Plaza Mayor.