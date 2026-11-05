ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2026

Mattarella: chi nasce a sud deve poter scegliere se restare o tornare

Napoli, 5 nov. (askanews) - "Come dicono i quattro verbi della Fondazione con il Sud, così chiaramente indicati, chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove e possa allora aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Meridione. E questa è una chiave di sviluppo dell'intero Paese, interesse nazionale dell'Italia e quanti lavorano a questo scopo svolgono un compito prezioso nella vita della nostra comunità nazionale". A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo saluto a Napoli alla manifestazione per celebrare i venti anni della Fondazione con il Sud.

"Per questo - ha aggiunto il capo dello Stato - ringrazio il presidente del Consiglio e la Fondazione per il Sud per quanto fatto in questi venti anni, attraverso tante persone che hanno dispiegato con grande generosità e passione il loro impegno. Grazie per quanto fatto e detto", ha concluso Mattarella.

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