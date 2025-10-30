ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2025

Mattarella: Cdp e Poste sono agenti della Costituzione

Roma, 30 ott. (askanews) - "Il principio di garanzia per il denaro dei risparmiatori vale ancora oggi, per il risparmio postale, attuando quanto si prevede nella Costituzione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione del 150esimo anniversario del risparmio postale all'Auditorium La Nuvola a Roma.

"La Costituzione incoraggia e tutela ogni forma di risparmio", perciò "Cdp e Poste sono agenti della Costituzione, esempio di capacità di allineamento alle sfide della società contemporanea e alle attese del Paese, il loro partenariato ha dinanzi a sè la continuazione di un percorso che contribuisca all'ammodernamento e alla connessione internazionale dell'Italia, la Repubblica vi è riconoscente per il vostro impegno" ha concluso il capo dello Stato.

