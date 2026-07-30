Mattarella: capo dello Stato estraneo a dialettica tra forze politiche

Roma, 30 lug. (askanews) - "Nelle Camere i rispettivi presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del presidente della Repubblica, estraneo alla dialettica tra le forze politiche: diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato, a suo tempo, con i quirinalisti come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva e sostituito, ventiquattro anni fa, dalla cortese consegna del Ventaglio".

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo i giornalisti accreditati e l'Associazione stampa parlamentare al Colle durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.