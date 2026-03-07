Mattarella apre i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026

Milano, 7 mar. (askanews) - Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate. Nell'anfiteatro dell'Arena di Verona si è svolta venerdì sera la cerimonia di apertura che ha dato il via ai Giochi, tra spettacolo, musica e un forte messaggio di pace e inclusione in un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti.

A dichiarare aperta la manifestazione è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la tradizionale formula di rito. In tribuna anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre il presidente della Fondaione Milano Cortina Giovanni Malagò ha ricordato il valore simbolico dell'evento: "Non possiamo ignorare che questi Giochi si svolgono in un momento profondamente diviso, lacerato da guerre, dolore e sofferenza. Proprio per questo il messaggio di pace, inclusione e solidarietà del movimento paralimpico è più importante che mai".

La serata si è aperta con l'ingresso della bandiera italiana, consegnata da Carlotta Bertotti all'atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, seguita dall'esecuzione dell'inno nazionale interpretato da Mimì Caruso, Ginevra Nervi e dal Gruppo Vocale Novecento.

Momento centrale della cerimonia è stata la sfilata delle delegazioni. Ventinove Paesi hanno partecipato con i propri atleti presenti in Arena, mentre altre nazioni hanno affidato la bandiera a volontari. Non sono mancati momenti delicati: hanno sfilato anche Russia e Bielorussia con le proprie bandiere, ma gli applausi più intensi del pubblico sono stati per la delegazione ucraina.

Sul palco sono intervenuti anche il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons, che ha ribadito il valore universale dello sport: "Ai Paesi conosciuti per i nomi dei loro leader preferisco quelli conosciuti per i loro atleti".

Lo spettacolo ha alternato musica e performance artistiche. Il pianista e compositore Dardust ha guidato una performance scenografica con proiezioni artistiche e danzatori, tra cui il ballerino con protesi transfemorale Daniele Terenzi. Sul palco anche il dj Miky Bionic, che si esibisce con una mano bionica mioelettrica.

Tra i momenti più emozionanti l'esibizione della violoncellista Valentina Irlando, affetta da distrofia muscolare, insieme alla danzatrice non udente Carmen Diodato, sulle note della "Campanella" di Paganini.

Il momento conclusivo è arrivato con l'accensione della fiamma paralimpica. A illuminare il braciere di Verona è stata la schermitrice paralimpica Bebe Vio, mentre in collegamento sono stati accesi anche i bracieri di Milano e Cortina dai campioni azzurri Gianmaria Dal Maistro e Francesca Porcellato.

La cerimonia si è chiusa con un momento corale sulle note di 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno, cantata da artisti, atleti e pubblico in un coro collettivo simbolo di libertà e speranza.

Con la fiamma accesa e i Giochi ufficialmente inaugurati, Milano-Cortina 2026 entra ora nel vivo delle competizioni paralimpiche.