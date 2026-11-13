ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Mattarella: "Amicizia tra Italia e Germania ha basi antiche e solide"

Vicenza, 13 nov. (askanews) - Un lungo applauso ha accolto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Teatro Olimpico di Vicenza, dove è intervenuto durante l'incontro con le rappresentanze della città. "Non aggiungerò un altro intervento, ma non posso fare a meno di rivolgere un saluto, innanzitutto all'Ambasciatore della Repubblica federale tedesca, ringraziandolo per la sua presenza, che sottolinea il legame di grande amicizia che intercorre tra i nostri paesi e che ha basi molto antiche e solide", ha affermato il presidente della Repubblica.

"Una mostra che raccoglie una quantità di capolavori di straordinario valore e che interpreta quanto sia forte il legame nel corso del tempo, di tanto tempo, tra la cultura, la civiltà, la sensibilità tedesca e quella italiana", ha aggiunto, dopo aver visitato la mostra "Ispirazione Europa - Italia e Germania - Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer".

"Quando statisti illuminati, dopo le lacerazioni e gli orrori della Seconda guerra mondiale, dopo secoli di contrapposizione, hanno compiuto la scelta coraggiosa e lungimirante di porre insieme il futuro dei popoli europei hanno compiuto appunto una scelta coraggiosa, lungimirante, innovativa", ha sottolineato ancora.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi