ULTIME NOTIZIE 10 FEBBRAIO 2026

Mattarella all'apertura dell'Anno Giudiziario del Consiglio di Stato

Roma, 10 feb. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Consiglio di Stato a Palazzo Spada a Roma.

Presenti anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, e, in rappresentanza del governo, Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Ad aprire la cerimonia, Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato, che ha svolto la relazione sull'attività della giustizia amministrativa prima di dichiarare ufficialmente aperto l'Anno giudiziario.

