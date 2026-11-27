Roma, 27 nov. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al PalaEur per assistere alla partita di pallacanestro Italia-Turchia, match di qualificazione alla FIBA World Cup 2027, vinta dall'Italia. È la prima volta che un Capo dello Stato italiano assiste dal vivo a un match dell'Italbasket.

Gli azzurri gli hanno regalato una maglietta della nazionale con il suo cognome e il numero 1, firmata da tutti i giocatori e consegnata a Mattarella dal presidente Fip, Federazione italiana pallacanestro, Giovanni Petrucci. Al termine Mattarella è sceso in campo per congratularsi con la squadra. "Che onore", gli ha detto il capitano dell'Italbasket Giampaolo "Pippo" Ricci, stringendogli la mano.