Mattarella al villaggio della Protezione civile a Villa Borghese

Roma, 15 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a piazza di Siena, a Villa Borghese a Roma, per l'apertura del villaggio della Protezione civile.

Il capo dello Stato è stato accolto dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal ministro della Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Mattarella ha aperto i "Percorsi di Protezione Civile 2026", iniziativa promossa dal Dipartimento nell'ambito dell'ottava edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, che l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile e prevenzione, per un approccio consapevole al territorio.

Il presidente della Repubblica ha visitato gli stand del villaggio tematico allestito a Villa Borghese e ha incontrato i rappresentanti del volontariato, delle strutture regionali di protezione civile, dei centri di competenza tecnico-scientifici e del Dipartimento.

Fino al 18 ottobre a Villa Borghese nel villaggio tematico sarà possibile conoscere da vicino le diverse realtà che compongono il Servizio Nazionale.