ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2026

Mattarella al Senato per la cerimonia in ricordo di Ciampi

Milano, 16 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato in Senato alla cerimonia in ricordo di Carlo Azeglio Ciampi a dieci anni dalla morte dell'ex capo dello Stato. Presenti anche il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, l'ex premier Mario Monti, l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato. "Prima di ogni incarico, Ciampi è stato un uomo delle istituzioni capace di interpretare ogni responsabilità pubblica con sobrietà e autorevolezza, senza mai confondere il prestigio della funzione con la ricerca del protagonismo personale". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervendo alla cerimonia.

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