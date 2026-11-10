Mattarella ai magistrati: servono regole deontologiche su uso social

Roma, 10 nov. (askanews) - "La comunicazione, anche quella mediante i social, è un tema particolarmente delicato. La disponibilità di strumenti nuovi, con nuove modalità e nuovi effetti sia per la velocità che per l'ampiezza della platea dei destinatari, impone urgenti riflessioni non tanto per porre divieti quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso dell'incontro al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio; presente anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio.