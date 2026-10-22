ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

Mattarella: ai giovani va data fiducia, ampiamente e concretamente

Roma, 22 ott. (askanews) - "Ai nostri giovani va data fiducia, ampiamente e concretamente. La Repubblica ha bisogno della vostra passione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro al Quirinale. "Vogliamo che le macchine diano più efficienza e precisione, desideriamo che facciano aumentare le nostre capacità, la sicurezza sui luoghi di lavoro e riducano fatiche e bisogni. Le macchine a servizio delle persone e non viceversa. Non intendiamo che possano svilupparsi - anche attraverso un uso perverso di logaritmi - nuove, insidiose forme di asservimento" ha argomentato il Capo dello Stato

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