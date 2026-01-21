ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2026

Mattarella agli atleti paralimpici: contribuite alla crescita civile

Roma, 21 gen. (askanews) - "È un grande contributo alla crescita civile del Paese, per il messaggio che lanciate, esortando ragazze e ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale atlete e atleti paralimpici vincitori delle medaglie d'oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Comitato italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, il campione Marco Cicchetti, medaglia d'oro per l'atletica leggera paralimpica e la campionessa Viola Scotto di Carlo, medaglia d'oro per il nuoto.

"È una esortazione a fare come avete fatto voi. Per tutti gli atleti di qualunque genere - paralimpici, olimpici - c'è un continuo sforzo di superare i propri limiti, di far sempre meglio. E questo crea una sorta di competizione con sé stessi, che è la più importante che si possa svolgere" ha detto il capo dello Stato. "Il vostro esempio spingerà molte ragazze e molti ragazzi a impegnarsi negli sport paralimpici. E sarà un grande contributo al nostro Paese, alla sua crescita civile. Per questo anche vi ringrazio. È un obiettivo che mi vede molto coinvolto in questo. Vi sono accanto, non soltanto per le competizioni che vi impegnano personalmente, ma per questo messaggio che lanciate. Per ragazze e ragazzi, esortandoli a impegnarsi in uno sport paralimpico. È un grande progetto, questo che stiamo coltivando, che va sviluppato sempre di più. E io vi assicuro la piena vicinanza della Presidenza della Repubblica. Grazie per quanto fate. Auguri!" ha concluso Mattarella.

