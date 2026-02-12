ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Mattarella agli atleti a Cortina: io fortunato a essere qui

Cortina, 12 feb. (askanews) - "Tutto posso fare tranne che appropriazione indebita, le medaglie di questi giorni sono degli atleti. Sono fortunato io a essere qui in questi giorni, che hanno conquistato tante medaglie. Sperano continuino, ma l'importante è che continui lo spirito con cui lo hanno fatto, lo stanno facendo, impegno per superare se stessi, impegno per competere con lealtà e con successo". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto agli atleti durante la visita al Villaggio olimpico di Cortina, dopo aver assistito in diretta sulle piste all'oro di Federica Brignone.

POLITICA
1
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi