Mattarella agli atleti a Cortina: io fortunato a essere qui

Cortina, 12 feb. (askanews) - "Tutto posso fare tranne che appropriazione indebita, le medaglie di questi giorni sono degli atleti. Sono fortunato io a essere qui in questi giorni, che hanno conquistato tante medaglie. Sperano continuino, ma l'importante è che continui lo spirito con cui lo hanno fatto, lo stanno facendo, impegno per superare se stessi, impegno per competere con lealtà e con successo". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto agli atleti durante la visita al Villaggio olimpico di Cortina, dopo aver assistito in diretta sulle piste all'oro di Federica Brignone.