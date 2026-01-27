ULTIME NOTIZIE 27 GENNAIO 2026

Mattarella ad Abu Dhabi per la visita di Stato negli Emirati Arabi

Abu Dhabi, 27 gen. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Abu Dhabi per la visita di Stato negli Emirati Arabi.

Il capo dello Stato è accompagnato dal viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

Come primo appuntamento, Mattarella incontrerà il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Mohamed bin Zayed al Nahyan, che lo scorso febbraio è stato in visita al Quirinale.

La visita durerà fino al 29 gennaio, il presidente sarà anche a Dubai. Il viaggio suggella il consolidamento dei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi e sarà centrato sul profilo economico: l'interscambio tra i paesi è raddoppiato nel 2025 arrivando a 9 miliardi, il tutto legato non solo agli idrocarburi ma anche al nostro export. A Dubai sono presenti circa 600 imprese italiane tra cui quelle che rappresentano i principali asset del paese, Eni, Fincantieri, Leonardo.

