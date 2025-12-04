ULTIME NOTIZIE 04 DICEMBRE 2025

Mattarella accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina

Roma, 4 dic. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la Fiamma Olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026. Il capo dello Stato ha ricevuto la torcia dalle mani della tennista Jasmine Paolini, accompagnata dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.

Al termine della cerimonia, il Presidente si è intrattenuto con Jasmine Paolini, che gli ha riferito dei suoi prossimi impegni sportivi, tra cui la United Cup di Perth e gli Australian Open di Melbourne.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi