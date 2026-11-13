ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Mattarella a Vicenza visita la mostra Italia-Germania

Vicenza, 13 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e dal presidente della Regione Veneto Alberto Stefani sta visitando nella città veneta la Mostra "Italia e Germania - Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer", in Basilica Palladiana. Mattarella è stato accolto da una folla festante.

Dopo aver visitato la mostra, il capo dello Stato ha incontrato i responsabili del Giornale di Vicenza, e ha salutato la folla in piazza, in particolare i bambini ed i ragazzi delle scuole, le bandierine tricolori alla mano. Mattarella si è quindi recato al Teatro Olimpico per un incontro con le rappresentanze della città.

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