Mattarella a Trento per centenario Gruppo sportivo Fiamme Gialle

Trento, 28 ott. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Castello del Buonconsiglio di Trento dove presenzierà alle celebrazioni del centenario del gruppo sportivo sciatori Fiamme gialle. Sarà ricordato nella circostanza anche il 60esimo del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

"La sua autorevole presenza, signor Presidente, ci onora particolarmente, testimonia la sua vicinanza alla Guardia di Finanza e gratifica i finanzieri per il loro generoso, quotidiano impegno a servizio della collettività", ha detto dal palco il Ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, rivolto al Presidente della Repubblica.