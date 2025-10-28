ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2025

Mattarella a Trento per centenario Gruppo sportivo Fiamme Gialle

Trento, 28 ott. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Castello del Buonconsiglio di Trento dove presenzierà alle celebrazioni del centenario del gruppo sportivo sciatori Fiamme gialle. Sarà ricordato nella circostanza anche il 60esimo del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

"La sua autorevole presenza, signor Presidente, ci onora particolarmente, testimonia la sua vicinanza alla Guardia di Finanza e gratifica i finanzieri per il loro generoso, quotidiano impegno a servizio della collettività", ha detto dal palco il Ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, rivolto al Presidente della Repubblica.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi