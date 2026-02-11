Mattarella a Trento: particolare coincidenza, De Gasperi ci parla ancora

Trento, 11 feb. (askanews) - "In questo momento difficile per la vita del mondo De Gasperi ci parla ancora". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e di intitolazione della Biblioteca Universitaria centrale ad Alcide de Gasperi.

Il capo dello Stato ha ricordato la "coincidenza particolare tra questa occasione e l'80esimo della Repubblica di cui De Gasperi è stato il primo capo dello Stato, per due settimane, ma quelle cruciali significative. Al Quirinale vi è una sala che ricorda la storia della Repubblica con i ritratti dei presidenti", una galleria che "inizia con De Gasperi. L'intitolazione di questa biblioteca, una magnifica struttura prodotto del genio di Renzo Piano, evoca tanti significati, anzitutto l'identità trentina di De Gasperi e poi il suo ruolo di bibliotecario al Vaticano, dove la Santa Sede gli assicurò un lavoro anche dopo le proteste del regime fascista. In una lettera a Luigi Sturzo De Gasperi parla appunto del suo lavoro alla Biblioteca vaticana, un periodo in cui non poteva neppure scrivere col suo nome, usava lo pseudonimo Mario Zanatta. Tutto questo ci conferma come la biblioteca sia presidio di cultura, studio e quindi di libertà".