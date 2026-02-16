ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Mattarella a Torino per il centenario della morte di Piero Gobetti

Roma, 16 feb. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al Teatro Carignano di Torino alla cerimonia di commemorazione per il centenario della scomparsa di Piero Gobetti. Il suo ingresso è stato accolto da un caloroso applauso.

La lectio magistralis è stata tenuta da Gustavo Zagrebelsky. Presenti, tra gli altri, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte e Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte che ha ricordato i "111 giornalisti uccisi nel 2025" nel mondo: "Quando si pensa al ruolo e all'importanza informazione ricordiamo innanzitutto il loro coraggio" ha detto.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi