Mattarella a Torino per il centenario della morte di Piero Gobetti

Roma, 16 feb. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al Teatro Carignano di Torino alla cerimonia di commemorazione per il centenario della scomparsa di Piero Gobetti. Il suo ingresso è stato accolto da un caloroso applauso.

La lectio magistralis è stata tenuta da Gustavo Zagrebelsky. Presenti, tra gli altri, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte e Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte che ha ricordato i "111 giornalisti uccisi nel 2025" nel mondo: "Quando si pensa al ruolo e all'importanza informazione ricordiamo innanzitutto il loro coraggio" ha detto.