Mattarella a Tallinn per Arraiolos e visita a Base Nato di Amari

Tallinn, 9 ott. (askanews) - Sergio Mattarella è arrivato in serata a Tallinn per vertice Arraiolos tra i capi di Stato non esecutivi dell'Unione europei che si tiene in Estonia, il paese baltico tra i più esposti dell'Europa alle tensioni con la Russia.

Il presidente incontrerà i suoi omologhi per confrontarsi proprio su medioriente e Gaza nella giornata in cui sembra più vicino il Piano di pace predisposto da Trump.

La ventesima Riunione dei Capi di Stato del Gruppo Arraiolos avrà al centro i temi dell'intelligenza artificiale. Il capo dello Stato accolto dal presidente della Repubblica estone Alar Karis prima di partecipare alla sessione di lavoro.

Nell'occasione del viaggio in Estonia il capo dello Stato ha deciso di fare visita anche alla base aerea di mari dove sono presenti militari italiani del contingente Nato guidati dal comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), Generale di Corpo d'Armata Giovanni Maria Iannucci e il Comandante della Task Force Air (TFA) - 32° Stormo, Col. Gaetano Farina che illustrerà al Presidente l'attività in cui sono impegnati i nostri militari qui in Estonia. La base aerea di mari in Estonia è un'importante struttura NATO utilizzata per le operazioni di pattugliamento aereo e difesa collettiva nel Baltico, attualmente ospita forze italiane con aerei F-35.

