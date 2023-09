Mattarella a Steinmeier: eccellenti relazioni tra Italia e Germania

Roma, 20 set. (askanews) - "Siamo qui per riaffermare le eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Germania". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto i colloqui con il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, a Siracusa.

"Signor presidente, caro Frank-Walter, è un grande piacere incontrarti ed è un grande onore averti ancora una volta in Italia - ha detto Mattarella -. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia. Siamo qui per riaffermare, attraverso il premio alle municipalità, il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto".