ULTIME NOTIZIE 10 LUGLIO 2026

Mattarella a Seveso: no a scambio tra costi umani e vantaggi economici

Seveso, 10 lug. (askanews) - "Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per i 50 anni del disastro ambientale di Seveso.

"Le tre direttive 'Seveso', che nell'arco di trent'anni - dal 1982 al 2012 - sono divenute leggi dell'Unione europea, contengono norme a garanzia della sicurezza, contengono previsioni di piani di emergenza, di coordinamento tra Stati nei casi in cui la minaccia ambientale assuma più vaste proporzioni", ha aggiunto, ricordando come l'incidente nella fabbrica Icmesa che sprigionò sostanze tossiche nell'aria, segnò una svolta per la tutela dell'ambiente e delle comunità.

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