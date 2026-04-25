ULTIME NOTIZIE 25 APRILE 2026

Mattarella a San Severino Marche per le celebrazioni del 25 aprile

San Severino Marche (Macerata), 25 apr. (askanews) - Calorosa accoglienza per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo arrivo a San Severino Marche per le celebrazioni del 25 aprile.

Il capo dello Stato ha reso omaggio al Monumento ai Caduti della Resistenza "Arnaldo Bellabarba". Ad attendere Mattarella, insieme al sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Tra le autorità anche il Prefetto di Macerata, Giovanni Signer, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente della Provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci.

Dopo il saluto al picchetto d'onore, il Presidente ha deposto una corona di alloro al Monumento della Resistenza, quindi il Capo dello Stato si è trasferito a piazza Del Popolo. Qui, dopo gli onori militari il Presidente farà il suo ingresso al teatro Feronia per la cerimonia.

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