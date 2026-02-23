ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Mattarella a Niscemi, incontra la mamma di una bimba morta in strada

Milano, 23 feb. (askanews) - Visita a sorpresa, non programmata, di Sergio Mattarella a Niscemi: "Sono venuto per dirvi che il sostegno per voi si mantiene alto", ha detto ad una signora in lacrime per aver perso la casa. Dopo aver sorvolato l'area in elicottero il capo dello Stato ha fatto una passeggiata in Paese e parlato con gli abitanti.

Nella sua passeggiata in tanti lo hanno ringraziato e gli hanno stretto la mano, ad una signora in lacrime che ha ricordato di aver perso una figlia di 9 anni sulla strada statale, Sp11, ha risposto che la messa in sicurezza "è una delle priorità assolute".

Insieme ai responsabili della Protezione civile è poi arrivato fino al Belvedere dove si è informato sulla possibilità di recuperare i ricordi delle persone, tante, che hanno perso la loro casa.

Infine il Presidente della Repubblica ha visitato la scuola dell'infanzia e icbambini della scuola primaria che hanno perso la loro sede con la frana.

