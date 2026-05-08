ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

Mattarella a Firenze per giuramento allievi Scuola marescialli Carabinieri

Firenze, 8 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Firenze alla Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, in occasione della cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del quindicesimo corso triennale, intitolato al maresciallo maggiore Oreste Leonardi, medaglia d'oro al valor civile alla memoria. La cerimonia si svolge nella caserma maresciallo maggiore Felice Maritano. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, Luciano Antonio Portolano, dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, e dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino.

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