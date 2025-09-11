Mattarella a Capodistria: "L'Ue qui si rafforza e supera preconcetti"

Capodistria, 11 set. (askanews) - "In luoghi come questo si irrobustisce l'Europa e si abbattono i preconcetti, per essere persone consapevoli e aperte al mondo". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'inaugurazione del restaurato Collegio dei Nobili a Capodistria insieme alla presidente slovena Nata a Pirc Musar.

Il capo dello Stato ha sottolineato il valore della collaborazione tra i due paesi simboleggiato dal restaura da parte del governo sloveno di questa edificio che risale a 400 anni fa e che ospita una scuola elementare e un ginnasio e dove si insegna la lingua italiana .

"Sarà un capitolo fondamentale delle vostre vite - ha detto Mattarella rivolto agli studenti raccolti nella palestra per assistere alla cerimonia - proseguirà restituendo alla società il valore delle esperienze e delle amicizie che vivrete. È una pagina importante perché al vostro impegno corrisponde quello della cooperazione dei nostri Governi, delle nostre due Repubbliche, arricchite dalla presenza della cultura delle rispettive minoranze linguistiche".

"Quanto fa la Slovenia per l'insegnamento in lingua italiana, così come il costante sostegno da parte dell'Italia, anche cooperando con l'Unione Italiana e gli organi della Comunità italiana, in proficua collaborazione con le autorità slovene, rappresentano una pratica di grande significato". Vi auguro ogni successo in questo anno scolastico e per il vostro futuro", ha concluso.