ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2026

Mattarella a Amatrice ricorda la Costituzione: la scuola è aperta a tutti

Amatrice, 22 set. (askanews) - "La scuola è la leva più efficace di integrazione per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia figli di emigrati. La scuola prepara tutti, 'è aperta a tutti': così dispone l'art. 34 della Costituzione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice.

"Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale", ha aggiunto

"Gli studenti non sono semplici utenti della scuola. La società ha bisogno della loro voce", ha concluso.

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