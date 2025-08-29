"Material Love", amore imprevedibile tra Dakota Johnson e Pedro Pascal

Roma, 29 ago. (askanews) - "Material Love" è la commedia sentimentale americana che inaugura la nuova stagione nei cinema, portando sullo schermo dal 4 settembre tre degli attori più amati: Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. A dirigerli c'è Celine Song, giovane regista sudcoreana residente negli Stati Uniti che aveva avuto un grande successo "Past Lives". E "Material Love" è proprio ispirato al primo periodo che ha vissuto nel suo nuovo Paese.

Nel film Dakota Johnson interpreta una giovane e ambiziosa donna di New York che per lavoro fa incontrare persone in cerca dell'anima gemella. Ad un certo punto, però, si trova lei stessa a dover scegliere tra l'uomo ideale e il suo ex, tutt'altro che perfetto.

Dieci anni fa la regista era una drammaturga alle prime armi e per mantenersi a New York aveva iniziato a lavorare per una società che organizzava proprio incontri e matrimoni ed Oggi è convinta di aver imparato sulle persone più in quei sei mesi che nel resto della sua vita.

Dakota Johnson hanno detto: "Credo che la mia Lucy si muova in un mondo in cui tutti danno molta importanza all'aspetto materiale, e lei ad un certo punto si pone la domanda se quella sia la vita che le si addice o desideri sentirsi veramente amata", mentre Pascal ha affermato: Credo che questo film mostri che bisogna in qualche modo essere vulnerabili, anche se non si sa cosa succederà. Perché in fondo l'amore arriva all'improvviso, non puoi controllare nulla".

Pedro Pascal, uno degli attori più amati del momento, protagonista quest'anno de "Il gladiatore II" e "I Fantastici Quattro - Gli inizi", ha rivelato: "Io avevo visto Past Lives, è uno dei film più belli di questo ultimo periodo, ho pensato che mi sarebbe piaciuto moltissimo lavorare con la regista. In realtà è stato un anno molto pesante per me, avevo bisogno di riposarmi, e quando mi è arrivata la sceneggiatura ho avuto un certo timore a leggerla.. E infatti è successo quello che prevedevo, quando l'ho letta mi sono detto: ecco, cavolo, non posso non Farr questo film".