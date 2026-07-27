"Matchbox", le macchinine diventano un film con John Cena e Jessica Biel

Milano, 27 lug. (askanews) - Svelato al San Diego Comic il trailer di "Matchbox: il film", il nuovo film action adventure con protagonista John Cena, in arrivo il 9 ottobre su Apple TV.

Ispirato alle macchinine giocattolo Mattel, "Matchbox: il film" è un'avventura ambientata in diversi angoli del mondo che segue la storia di un gruppo di amici d'infanzia le cui vite vengono sconvolte quando Sean (John Cena), il loro ex leader assente ormai da anni, diventato agente segreto della CIA, torna nella piccola cittadina in cui sono cresciuti e li coinvolge involontariamente in una corsa contro il tempo per salvare il mondo.

Accanto a Cena, completano il cast Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris, Arturo Castro, Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira, Golshifteh Faranhani e altri.