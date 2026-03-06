ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Masterchef Italia, pioggia di coriandoli sul trionfo di Teo in finale

Milano, 6 mar. (askanews) - Sorprese e colpi di scena, una lunghissima serie di imprevisti, poi, finalmente, la tanto attesa pioggia di coriandoli dorati: è stata una finale incredibile, a MasterChef Italia, e al termine della competizione il trofeo è arrivato nelle mani di Teo, trionfatore di questa edizione.

La proclamazione è avvenuta poco fa, nell'ultimo appuntamento del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy appena conclusosi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il suo nome è stato urlato da Antonino Cannavacciuolo, giudice della gara culinaria insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Teo ha 24 anni, è brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) ed è uno studente di International Marketing. Protagonista con lui della tesissima finale - un imprevisto scontro a 2 - Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella), entrata a MasterChef Italia da disoccupata. Fuori per un soffio dall'ultimo scontro Dounia, 28enne OSS di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo.

Al vincitore 100.000 euro in gettoni d'oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: "Il gusto del perché - Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina", in uscita il 12 marzo (Baldini+Castoldi).

Prima di iniziare il proprio percorso a MasterChef Italia, il neo-vincitore raccontava di essersi avvicinato al mondo della cucina da giovanissimo: Mi divertivo a sporcare la cucina con mia nonna , diceva. L'"illuminazione" quattro anni fa, quando a Natale ha preparato per la sua famiglia un Filetto alla Wellington: È stata la mia prima ricetta tecnicamente complessa ed era riuscita molto bene, quindi questa è la mia strada , raccontava; da allora non si è più fermato, ha studiato e sperimentato qualsiasi piatto e tecnica, anche di cucine straniere (le sue preferite sono quella spagnola e quella giapponese). Ama gli sport, ne ha praticati parecchi prima di rallentare a causa di un infortunio, ma negli ultimi anni la cucina è diventata il centro del suo mondo: Studio marketing ma mi chiedo perché lo sto facendo, io voglio cucinare , spiegava all'ingresso in Masterclass, svelando anche come inizialmente i suoi genitori non vedessero di buon occhio la sua passione per la cucina. Si era iscritto a MasterChef Italia con il sogno di diventare private chef e con tre obiettivi: Accrescere le mie esperienze, farmi conoscere per potermi formare una base di clientela, vincere .

Durante la stagione, Teo si è puntato al petto ben due Golden Pin (grazie alle vittorie nelle Mystery Box dedicate alla cottura in crosta d'argilla e alle cucurbitacee), ha superato tre Skill Test, sempre al primo step, e ha resistito a ben sei Pressure Test.

La proclamazione di Teo è avvenuta al termine dell'ultimo episodio di questa edizione, quello in cui i protagonisti della finalissima di sono sfidati presentando un proprio menu completo in quattro portate, valutato direttamente dai tre giudici. Ma il percorso è stato pienissimo di imprevisti e colpi di scena, a partire proprio dallo scontro a 2 - mai successo negli ultimi anni: una decisione inattesa comunicata dai giudici al termine del primo episodio della serata e accolta con stupore da tutti e quattro i cuochi amatoriali in gara. Inoltre, durante la cucinata decisiva sono apparsi all'improvviso in Masterclass Chef Chiara Pavan, che ha fatto preparare ai due super finalisti un amuse-bouche con dei fiori commestibili, e Chef Giancarlo Perbellini, che ha assaggiato i secondi.

A un passo dall'Olimpo si è fermata la corsa di Dounia e di Matteo Rinaldi, eliminati al termine del primo episodio non avendo superato la Mystery Box e l'Invention Test ideati dallo chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (Bolzano), che ha portato in Masterclass la sua incredibile filosofia culinaria "Cook the Mountain".

Intanto sono già aperti i casting per la prossima edizione. Per iscriversi basta andare sul sito masterchef.sky.it/casting-selezioni o mandare un messaggio Whatsapp al numero 3481501820.

