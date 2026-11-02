Master SAFE, Mission Possible: Energy Transition

Milano, 2 nov. (askanews) - Sicurezza degli approvvigionamenti, costi energetici e competitività industriale. Sono questi i temi al centro di "Mission Possible: Energy Transition", l'evento organizzato da SAFE alla Torre PwC di Milano, che ha riunito istituzioni e protagonisti del settore energetico per un confronto sulle sfide della transizione. Dallo sviluppo delle fonti rinnovabili al potenziamento delle reti, fino al ruolo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, il dibattito ha affrontato le strategie necessarie per conciliare decarbonizzazione, sicurezza energetica e crescita economica, in uno scenario internazionale segnato da tensioni geopolitiche e consumi elettrici in aumento. L'iniziativa si è svolta in occasione della cerimonia di chiusura della 27 edizione del Master SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche, un percorso di alta formazione che conta oltre 1.200 alunni e coinvolge più di 150 docenti e una rete di oltre 100 imprese, istituzioni, università e centri di ricerca. Al centro anche il ruolo delle nuove competenze e dei professionisti chiamati a guidare la trasformazione del sistema energetico.