ULTIME NOTIZIE 31 OTTOBRE 2026

Massimo Vitali: le mie fotografie sono una miriade di dettagli

Torino, 31 ott. (askanews) - Massimo Vitali è uno di quei fotografi che hanno definito il paesaggio italiano, ma quello umano, con le grandi scene collettive e le famosissime spiagge. Ad Artissima le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo hanno portato in fiera alcune sue opere, in attesa della mostra che ospiteranno a Torino nel 2027. Lo abbiamo incontrato e abbiamo parlato del suo lavoro oggi.

"La mia fotografia è concreta - ci ha detto - sia quando facevo le foto per la pellicola, sia ora che faccio il middle format digital, cioè digitale pesante, è rimasta uguale e comunque mi serve per avere i dettagli, le mie foto sono una miriade di dettagli messi assieme".

Dettagli che si sommano, si incrociano, diventano le storie delle persone, per quanto minime - ma sempre fondamentali - nel grande scenario dell'immagine. E la cura di questo dettaglio è cruciale per il fotografo. "A me non interessa la fotografia, il bel paesaggio, la bella luce - ha aggiunto Vitali - tutte cose che assolutamente non tengo in considerazione ma mi interessano i dettagli, io sono folle per i dettagli. Lavoro con uno studio che è altrettanto folle per i dettagli e mi sgridano quando una persona a 36 metri non è perfettamente a fuoco e non si vedono i lacci delle scarpe, per cui continuo così".

E, lasciatecelo dire, la forza di un lavoro come questo sta anche nel carattere di un fotografo che parla come Massimo Vitali.

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